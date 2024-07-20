Инфляция в ЕАЭС в июне составила 0,6%, годовая - 8,1%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) составила 8,1%, сообщила Евразийская экономическая комиссия.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июне 2024 года по сравнению с маем 2024 года составил 100,6%, с декабрем 2023 года - 103,7%", - говорится в сообщении. К июню 2023 года этот показатель составил 108,1%, следует из данных, опубликованных ЕЭК.

Сообщается, что с начала текущего года "отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 6,0%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 3,5%, на непродовольственные товары - на 2,4%".

В первую тройку стран по росту цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги вошли Россия, Казахстан (с показателем в 3,9% с декабря 2023 г для обеих стран) и Белоруссия (+3,4%).

В июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выше, чем по ЕАЭС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в России (на 3,8%) и Белоруссии (на 3,7%) при снижении их в Армении (на 1,7%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Киргизии (на 4,5%) и Казахстане (на 3,5%) при снижении их в Армении (на 2,4%), на платные услуги - в Киргизии (на 9,9%).