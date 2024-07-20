Старовойт заявил, что выделение средств ФНБ на выкуп самолетов у лизингодателей не обсуждается

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средств на выкуп самолетов у лизингодателей в повестке дня не стоит, заявил глава Минтранса Роман Старовойт, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Нет, такой вопрос мы не обсуждаем. И вообще, по теме выкупа сейчас обсуждений нет", - сказал Старовойт.

Это подтвердил и глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Старовойт добавил: "Мы буквально вчера в отношении одной авиакомпании на эту тему совещались, и сейчас не стоит так вопрос".

В прошлом году власти РФ направили почти 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на страховое урегулирование по самолетам, взятым в лизинг у иностранных компаний. Средства выделялись на 15 лет под 1,5%. Схема предполагала, что по итогам урегулирования авиакомпании перезаключают договоры на те же самолеты уже с российским (подведомственным Росавиации) лессором. "Очищенный" от иностранной регистрации парк можно использовать на зарубежных рейсах без рисков его ареста.

По факту деньги ФНБ были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). Частично они были профинансированы из собственных средств перевозчиков.