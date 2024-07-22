Рубль при открытии торгов в понедельник слегка подорожал к юаню

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль слегка поднимается в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам в июле.

Через неделю в понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9705 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В пятницу курс юаня умеренно снизился под давлением всплесков предложения в середине дня, откатившись к отметке 11,97 руб., уровню недельной давности. Неспособность основных валют подрасти отражает по-прежнему слабый спрос, сдерживаемый неразрешенной проблемой с прохождением трансграничных платежей и, как следствие, инфраструктурными рисками, – опасениями по прекращению биржевых торгов юанями. В ближайшее время ждать каких-то улучшений на стороне спроса пока не приходится. По моим оценкам, учитывая активизацию предложения со стороны экспортеров, естественную в условиях приближения налоговых выплат (29 июля), рубль на этой неделе будет тяготеть к укреплению к юаню, ближайшей целью которого видится отметка 11,5 руб., район минимумов конца июня. Целевым диапазоном на начало недели по курсу юаня видим диапазон 11,7-11,9 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть поднимаются в понедельник утром после существенного снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

Нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составляет $82,95 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $80,46 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Президент США Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.