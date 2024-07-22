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РСПП и ВСС создали специализированную коллегию арбитражного центра по страховым спорам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - При Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) создана специализированная коллегия Арбитражного центра по спорам в сфере страхования, распоряжение об этом издал Минюст. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в телеграм-канале. Данная коллегия создана при поддержке ВСС.

Коллегия образована в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере арбитража, заключенного между РСПП и ВСС.

Возглавил коллегию доктор юридических наук, завкафедрой финансового права Южного федерального университета Юрий Колесников. В состав арбитров вошли авторитетные юристы из числа судей в отставке, преподаватели профильных вузов, практикующие юристы.

К компетенции коллегии относятся споры с участием страховых и перестраховочных организаций, обществ взаимного страхования, страховых агентов, брокеров, актуариев, страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и других участников отношений, связанных со страхованием.

Арбитры рассматривают споры, связанные с договорами страхования имущества, гражданской ответственности, финансовых и предпринимательских рисков. В сфере деятельности коллегии также споры, связанные с договорами страхования жизни, защиты от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования.

РСПП ВСС Всероссийский союз страховщиков
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