РСПП и ВСС создали специализированную коллегию арбитражного центра по страховым спорам
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - При Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) создана специализированная коллегия Арбитражного центра по спорам в сфере страхования, распоряжение об этом издал Минюст. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в телеграм-канале. Данная коллегия создана при поддержке ВСС.
Коллегия образована в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере арбитража, заключенного между РСПП и ВСС.
Возглавил коллегию доктор юридических наук, завкафедрой финансового права Южного федерального университета Юрий Колесников. В состав арбитров вошли авторитетные юристы из числа судей в отставке, преподаватели профильных вузов, практикующие юристы.
К компетенции коллегии относятся споры с участием страховых и перестраховочных организаций, обществ взаимного страхования, страховых агентов, брокеров, актуариев, страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и других участников отношений, связанных со страхованием.
Арбитры рассматривают споры, связанные с договорами страхования имущества, гражданской ответственности, финансовых и предпринимательских рисков. В сфере деятельности коллегии также споры, связанные с договорами страхования жизни, защиты от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования.