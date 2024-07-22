Vodafone продал еще 10% Vantage Towers за 1,3 млрд евро

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group AG продал еще 10% подразделения в сфере телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers AG за 1,3 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Покупателем выступил консорциум инвестфондов во главе с Global Infrastructure Partners (GIP) и KKR, управляющий компанией через совместное предприятие под названием Oak Holding. Теперь Oak Holding принадлежит 89,3% акций Vantage.

Совокупный доход Vodafone от продажи активов Vantage составил 6,6 млрд евро. Последний транш сделки позволит оператору сократить соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 0,1х.

Vantage Towers со штаб-квартирой в Дюссельдорфе управляет около 83 тыс. вышек в 10 европейских странах.

Акции Vodafone растут на 0,5% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 3,4%.