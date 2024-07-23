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Eni может продать KKR до 25% своего биоперерабатывющего подразделения Enilive

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая Eni подписала соглашение о проведении эксклюзивных переговоров с американской инвесткомпанией KKR о продаже ей 20-25% своего биоперерабатывающего подразделения Enilive, сообщила Eni.

Стороны оценивают Enilive в 11,5-12,5 млрд евро. Таким образом, стоимость сделки может составить до 3,125 млрд евро.

В мае Eni сообщила, что несколько претендентов выразили предварительную заинтересованность в покупке миноритарной доли в Enilive. Этот интерес может привести к продаже еще до 10% подразделения, заявила Eni в новом пресс-релизе.

Eni KKR Enilive США Италия
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