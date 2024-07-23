En+ рассматривает строительство малых ГЭС на реках Иркут и Ока

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - En+ Group рассматривает возможность строительства малых ГЭС на реках Иркут и Ока, сообщил журналистам замгендиректора компании Илья Бриллиантов.

"Сейчас смотрим водозаборы, считаем финансовые модели по окупаемости этих проектов. Дальше будем принимать решение", - сказал он.

Топ-менеджер также напомнил, что компания рассчитывает на строительство нескольких крупных ГЭС в бжайшие 10-15 лет – это Мокская ГЭС на 1,2 ГВт, Тельмамская ГЭС - 450 МВт, и Нижне-Богучанская ГЭС - 660 МВт, однако по большим ГЭС механизма господдержки еще нет.

Для финансирования проектов En+ рассматривает возможность привлечения средств фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

"У нас есть проекты, которые реализуются с этим механизмом, изучаем варианты дальнейшего сотрудничества", - отметил Бриллиантов.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.