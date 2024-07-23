Сечин отметил, что энергоэкспорт из РФ в Китай в I полугодии вырос на 4%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Энергетический экспорт из РФ в Китай за первое полугодие 2024 года составил около $46 млрд, что на 4% выше показателя предыдущего года. Об этом сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он.

По словам Сечина, продолжающийся экономический рост Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. "В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая", - сказал он.

Сечин подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике предопределено географическим положением двух стран и их местом на энергетической карте мира: Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.

Сечин также отметил, что за последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. "Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т. В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 до $18 млрд", - сказал Сечин.

Он отметил, что сейчас рассматриваются различные варианты увеличения поставок российской нефти в Китай, в том числе и по Северному морскому пути.

"Одним из перспективных направлений потенциального сотрудничества является освоение ресурсов Арктики, где сейчас активно развивается проект Северного морского пути – кратчайшего маршрута доставки наших энергоресурсов в Азию. Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин.

"Продолжает развиваться российско-китайское сотрудничество и в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено около 40 млрд кубометров газа, что должно укрепить положение нашей страны в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай (опережая Туркменистан и Австралию). При этом у России есть все возможности нарастить поставки газа до 100 млрд куб. м в год и выше, имея в виду нашу мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке", - сказал Сечин.

По итогам прошлого года Китай также стал крупнейшим покупателем российского угля – поставки выросли на 60% и превысили 100 млн тонн, добавил он.

"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР. Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - сказал Сечин.

Здесь он отметил, что укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами могли бы содействовать прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли.

"Такие инвестиции могли бы создать существенный синергетический эффект, ведь Россия – одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные $160 млрд. Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал", - подчеркнул Сечин.