Рубль при открытии торгов дорожает в ожидании заседания ЦБ и налоговых выплат

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в среду. Рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8485 руб. (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Позитивное влияние на курс рубля продолжают оказывать ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

"Основные валюты вчера начали демонстрировать более выраженную слабость: юань опустился к отметке 11,9 руб., доллар – отступил "под" отметку 87,5 руб. Определяющим снижение курсов фактором стало резкое увеличение предложения в середине дня, отражающее начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам 29 июля, – всплеск продаж опускал и китайскую, и американскую валюту к минимумам с начала июля. Отметим, что спекулятивные покупки второй половины торговой сессии были по-прежнему малообъемными, не позволив валютам отыграть внутридневные потери. Внешний фон, скорее, играл в пользу ослабления рубля, но не оказал значимого влияния. (. . .) В условиях слабого спроса, определяемого сохраняющимися проблемами с трансграничными переводами и инфраструктурными рисками, активизация экспортеров, естественная перед выплатой налогов, чревата дальнейшим укреплением рубля в первую очередь к юаню, где по-прежнему присутствуют и продажи Банка России. Сегодня жду развития снижения курса юаня в диапазон 11,7-11,9 руб. Целью по юаню на ближайшую неделю видится как минимум отметка 11,5 руб., район минимумов конца июня", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть растут с минимумов более чем за 1,5 месяца утром в среду, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $81,22 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,29%, до $77,17 за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 7 июня.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.