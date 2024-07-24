Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и наметившейся коррекции нефти после падения (Brent отскочила выше $81,2 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%. Подскочили более чем на 10% акции МКПАО "Яндекс" в начале их торгов на МосБирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3024,19 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1091,29 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составляет 87,299 руб. (-48,15 копейки).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции МКПАО "Яндекс" на старте торгов на МосБирже в среду после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V., подскочили более чем на 10% - до 4542 рублей (+11,6% к уровню 14 июня). Далее к 10:01 бумаги скорректировались до 4371 рубля (+7,4%). Объем торгов за минуту превысил 0,547 млрд рублей.

Торги акциями МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начались после завершения всех необходимых расчетов по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум. Первый" – основного владельца МКПАО "Яндекс". Ценные бумаги "Яндекса" получили листинг на МосБирже в апреле 2024 года, они включены в первый котировальный список. Торги бумагами Yandex на МосБирже были приостановлены в середине июня.

В мае нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум. Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс", и таким образом МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Далее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. объемом 29,8%, причем обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп – по 1251,8 руб./акция. Выкуп был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Совет директоров компании Nebius (бывшая Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться вблизи отметки 3000 пунктов.

"Вполне вероятно, что снова будут наблюдаться сильные движения в отдельных акциях, но общая активность инвесторов будет снижена. Из значимых событий можно отметить возобновление торгов бумагами "Яндекса". Учитывая затишье на рынке, волатильность акций будет высокой", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи закрепился выше 3000 пунктов. Активность инвесторов ожидаемо снизилась на фоне предстоящего заседания ЦБ РФ. Большинство акций показали небольшое падение после трех сессий роста, но общую картину на рынке это не изменило. Примечательно то, что спрос вернулся на малоликвидные бумаги, а также на акции компаний, которые ранее сильно упали, обратил внимание Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские акции снижаются в среду вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов (Tesla, Alphabet). Рынки переживают коррекцию после значительного роста акций в этом году.

Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США уже четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме, ожидая важные экономические данные из США.

На рынке акций РФ за последние два месяца индекс МосБиржи снизился на 20%, и дальнейшее падение на фоне ужесточения монетарной политики ЦБ РФ маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, такие как убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой. ЦБ РФ планирует повысить ключевую ставку с текущих 16% до, вероятно, 18% на заседании 26 июля. Данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению чистого процентного дохода банков, предупреждает эксперт.

После начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" на МосБирже часть инвесторов может продать свои акции в рынок, однако компания обладает потенциалом роста капитализации в среднесрочной перспективе, считает Кабаков.

Зарубежные фондовые индексы

В США во вторник индексы акций просели на 0,1-0,2%, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi потерял 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-1,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора опустилось ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,23 за баррель (+0,3% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,17 за баррель (+0,3% и -1,8% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах сырья в стране будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.