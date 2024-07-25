B2B-платформа "Кифа" установила ценовой диапазон IPO в 92-110 руб./акция

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли ПАО "Кифа" установил ценовой диапазон предстоящего IPO в размере 92-110 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок - с 25 августа до 7 августа.

"Кифа" 10 июля объявила о намерении провести IPO до конца лета. Компания предложит инвесторам акции допэмиссии.

Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций АО "Кифа", выпуск включает 26 923 077 штук акций компании номинальной стоимостью 0,01 рубля, которые будут размещаться по открытой подписке.

В настоящее время уставный капитал компании составляет 500 тыс. руб., он разделен на 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. каждая. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть увеличен на 54%.

Исходя из объявленного ценового диапазона, капитализация компании (без учета допэмиссии) - 4,6-5,5 млрд рублей.