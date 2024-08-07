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B2B-маркетплейс "Кифа" отложил IPO из-за ситуации на рынке капитала

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли ПАО "Кифа" откладывает проведение IPO на Мосбирже из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом финансовом рынке и рынке капитала, говорится в сообщении компании.

Конкретные сроки переноса компания не указывает, отмечая, что будет ждать "стабилизации ситуации".

"Компания продолжит вести бизнес в открытую и уведомлять о своих достижениях и вызовах, краткосрочных и долгосрочных планах", - говорится в сообщении.

"Кифа" анонсировала планы по выходу на Московскую биржу 10 июля 2024 года. 25 июля были объявлен ценовой диапазон предстоящего размещения - 92-110 рублей за акцию. В рамках сделки компания хотела предложить до 18,5 млн акций допэмиссии.

ПАО "КИФА" основано в 2013 году, развивает B2B-платформу цифровой торговли для сделок между поставщиками и покупателями из РФ и Китая. На платформе представлены товары из Китая в таких категориях, как обувь, одежда, стройматериалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль и пр. Компания на 100% принадлежит китайской компании QIFA SILU. Бенефициарным владельцем является основатель компании Сунь Тяньшу.

Кифа
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