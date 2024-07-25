Сбербанк 2 августа начнет размещение бондов на 10 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-SBER47 со сроком обращения около 1,5 года (546 дней) объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Московская биржа 22 июля зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находится 348 выпусков биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России", включая инвестиционные, на 570,1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей, кроме того, 343 выпуска структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ" на 190,6 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 55 млн евро и 4 выпуска структурных облигаций на $24,2 млн.