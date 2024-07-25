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Завод стальных колес в Тольятти увеличил мощность производства в 2,3 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ООО "Завод стальных колес" (Тольятти, Самарская область) увеличило мощность производства штампосварных колес для легковых и коммерческих автомобилей в 2,3 раза до 3,5 млн единиц в год, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска новых производственных линий.

Инвестиции в расширение производства превысили 500 млн рублей, из них 337 млн рублей – льготный заем ФРП по программе "Комплектующие изделия".

По информации ФРП, в рамках проекта производственная база предприятия была оснащена автоматизированными линиями изготовления обода колеса и штамповки дисков диаметром от 13 до 19 дюймов. Ранее завод выпускал штампосварные колеса для легковых и коммерческих автомобилей диаметром от 13 до 16 дюймов.

Как сообщил журналистам директор "Завода стальных колес" Валерий Шиянов, в прошлом году предприятие выпустило 1,4 млн колес, в этом году планирует поставить покупателям 1,8 млн единиц. При этом он уточнил, что новые производственные линии позволят заводу выпускать до 1 млн колес новых типоразмеров – диаметром от 16 до 19 дюймов.

"Завод стальных колес" поставляет колеса на вторичный рынок, на долю предприятия приходится 35% поставок в РФ, сообщил Шиянов. "Есть еще три производителя и Китай", - уточнил он.

По оценке ФРП, расширение производства и размерного ряда продукции позволит предприятию занять до 50% российского рынка стальных колес.

"Кроме того, после прохождения процедуры номинирования завод планирует поставлять штампосварные колеса для "АвтоВАЗа" и автомобилестроительных предприятий", - говорится в сообщении ФРП.

ООО "Завод стальных колес", согласно ЕГРЮЛ, принадлежит его директору Шиянову. Выручка ООО в 2023 году составила 1,75 млрд рублей, чистая прибыль – 181,6 млн рублей.

ООО "Завод стальных колес" Тольятти Самарская область
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