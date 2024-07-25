Hyundai увеличила чистую прибыль во II квартале на 25%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале на 25% благодаря уверенному росту продаж ее автомобилей в Северной Америке.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 4,17 трлн вон ($3,02 млрд) по сравнению с 3,35 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,488 трлн вон.

Операционная прибыль Hyundai повысилась менее чем на 1% до 4,279 трлн вон, что является рекордным показателем.

Квартальная выручка автопроизводителя увеличилась на 6,6% до 45,02 трлн вон.

В минувшем квартале Hyundai продала 1,06 млн автомобилей, на 0,2% меньше, чем годом ранее. Продажи в Северной Америке выросли на 15,2%, в Южной Америке – на 15,8%, в Индии – на 0,7%. Между тем, в Европе реализация автомобилей Hyundai уменьшились на 5,1%, в Китае – на 41,4%, в Южной Корее – на 9,6%.

Акции компании подешевели на 2,7% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 23,6%.