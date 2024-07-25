Рубль в четверг вырос в паре с юанем

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам четверга, что произошло третий день подряд. Его курс составил 11,77 руб. в 19:00, что на 4,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июля на 1,1402 рубля, до 85,41 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2047 рубля, до 93,1711 руб./EUR1.

Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры", - сказал Песков журналистам, комментируя данные Росстата о том, что за первое полугодие 2024 года цены на авиабилеты экономкласса выросли примерно на 30%.

В связи с этим Песков отметил, что "таргетирование инфляции – это один из приоритетов". "Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе, в авиаперевозках", - добавил он.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июля составила 0,11% после также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 22 июля составил 0,99%, с начала года - 4,91%.

Рост цен в РФ с начала года к 22 июля (4,91%) уже превысил верхнюю границу прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, как ранее заявлял ЦБ, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 22 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,18% (с 9,21% на 15 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность увеличения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая подняло свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 26 июля. Подавляющее большинство аналитиков ждут ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, но считают вероятность реализации такого сценария низкой.

Комментарии аналитиков

"Курс рубля продолжил укрепление на фоне приближающейся даты уплаты налогов - 29 июля 2024 г. На рост курса рубля к иностранным валютам влияет и предстоящее в пятницу заседание Банка России, на котором с очень высокой вероятностью будет принято решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18%. И, конечно же, на курс рубля влияют трудности с международными расчетами по импортным операциям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль в начале торгов продемонстрировал два восходящих импульса, между которыми наблюдалась непродолжительная коррекция. В результате юань впервые с начала месяца приближался к 11,68 руб. Затем рубль растерял более половины хорошего дневного плюса. Фактор налогового периода усиливается вероятным сохранением проблем с импортом, в том числе с обслуживающими его трансграничными валютными операциями. Это ослабляет спрос на иностранную валюту, предложение которой увеличивается с приближением пика фискальных платежей 29 июля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть перешли к умеренному росту благодаря данным о резком ускорении темпов экономического роста в США.

Согласно предварительным данным, американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $81,92 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,66%, до $78,09 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $80,09 за баррель, WTI - до $76,04 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают растущие опасения трейдеров в отношении состояния экономики КНР. Китай сократил импорт нефти в первом полугодии на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно остались на отметках предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 июля упала на 15 базисных пунктов - до 15,29% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились относительно среды, оставшись на отметках 16,04% и 16,18% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 16,43% годовых.