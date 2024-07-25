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Индия выразила заинтересованность в увеличении поставок буйволятины в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - РФ и Индия имеют потенциал для увеличения двустороннего товарооборота продукцией АПК, считают в Россельхознадзоре.

Как сообщается в пресс-релизе службы, перспективы его реализации были обсуждены на переговорах главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с секретарем департамента торговли министерства торговли и промышленности Индии Сунилом Бартвалом в четверг в Москве.

В частности, они обсудили взаимные поставки рыбной продукции, а также ввоз буйволятины из Индии в Россию.

Согласно сообщению, Бартвал выразил заинтересованность в увеличении объемов поставляемой буйволятины.

В свою очередь, глава российской службы выразил обеспокоенность длительным согласованием индийской стороной ветеринарных сертификатов на экспорт рыбных товаров из РФ в Индию, он также подтвердил готовность проведения инспекций индийских рыбных предприятий, заинтересованных в поставках в РФ. При этом Данкверт пояснил, что включение таких компаний в реестр поставщиков в страны ЕАЭС возможно только после проведения соответствующей инспекции.

В заключение стороны отметили необходимость налаживания эффективной коммуникации между компетентными ведомствами стран и придания импульса взаимной торговле.

Россельхознадзор РФ Индия АПК
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