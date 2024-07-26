Рубль не изменился к юаню на ожидаемом решении ЦБ повысить ставку до 18%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%, так как оно было ожидаемо рынком.

Подавляющее большинство аналитиков исходило именно из такого решения регулятора. Некоторые эксперты допускали меньший шаг увеличения ставки, при этом они считали реализацию такого сценария маловероятной.

К 13:31 по Москве курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,7255 руб., что на 0,55 копейки выше уровня на 13:29 мск.

"Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее ", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз регулятора существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.