ЦБ РФ с 29 июля повышает ключевую ставку до 18% годовых

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России повышает ключевую ставку с 29 июля на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше его апрельского прогноза.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность во втором квартале 2024 года составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 22 июля увеличилась до 9,0% с 8,6% в июне.

Причина этого в том, что рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Продолжается рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

Оперативные индикаторы во втором квартале указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается, отметил регулятор.

Продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление.

Хотя высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, они недостаточно сдерживают кредитование. Во втором квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%.

ЦБ считает, что для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и в последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.