Минэкономразвития согласно с ЦБ РФ в оценке перспектив роста экономики РФ в 2024 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

"Прогноз у нас появится к концу августа, мы его сейчас формируем. Мы с коллегами (из Банка России - ИФ) обмениваемся оценками, идет постоянный рабочий непубличный диалог. Оценки по текущим цифрам динамики роста экономики в этом году, которые озвучены, в целом совпадают с нашими оценками. Но мы расходимся по оценкам 2025 года. О конкретных цифрах будем говорить через месяц", - сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В пятницу ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16% и обновил среднесрочный прогноз, повысив ожидания по динамике ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии. Одновременно банк понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%, в 2026 году - до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост экономики в интервале 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 и 2026 году - 2,3%, в 2027 году - 2,4%.

"С нашей точки зрения, потенциальный экономический рост выше оценок Центрального банка", - заявил в пятницу глава Минэкономразвития.

В частности, по его мнению, рынок труда РФ гораздо гибче, чем это оценивает ЦБ (с дефицитом рабочей силы и ограниченными возможностями предприятий по повышению производительности глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня связала риск развития стагфляции в РФ и необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики).

"Несмотря на ограничения на рынке труда, он демонстрирует достаточно большую гибкость. Мы сейчас готовим инициативы вместе с Минтруда на основе предложений бизнеса, обсуждаем вопросы повышения гибкости трудовых отношений. Мы исходим из того, что запасы по росту производительности труда в экономике достаточно большие", - сказал Решетников, добавив, что "компании активно перестраивают инвестиционные проекты, заканчивают эти проекты".

Он подчеркнул важность координации с ЦБ программ поддержки экономики с тем, чтобы выделяемые из бюджета средства на субсидии не нивелировали эффект ДКП.

"Поэтому с Центральным банком плотно взаимодействуем по обмену информацией по субсидируемым программам. Договорились сближать позиции, постепенно унифицировать подходы, в том числе к субсидируемым программам - по мониторингу и по подходам. Чтобы у нас бюджетная политика не снижала эффективность денежно-кредитной политики. Чтобы меры поддержки, когда мы субсидируем процентные ставки или особенно когда мы даем фиксированную ставку по некоторым программам, в первую очередь шли на рост предложения, а не спроса. Чтобы эти меры были точечным, способствовали развитию экономики предложения", - подчеркнул Решетников.