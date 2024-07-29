McDonald's во II квартале снизил чистую прибыль на 12%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила чистую прибыль во втором квартале на 12%, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $2,02 млрд по сравнению с $2,31 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,8 с $3,15.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,97 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,07 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's почти не изменилась и составила $6,49 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $6,62 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие не менее 13 месяцев) в апреле-июне снизились на 1% (прогноз - рост на 0,4%), в том числе в США показатель уменьшился на 0,7% (изменений не ожидалось).

Сопоставимые продажи компании на зарубежных рынках, где она управляет ресторанами (International Operated Markets), сократились на 1,1%. На "рынках развития", где она работает по модели лицензирования (International Developmental Licensed Markets), показатель упал на 1,3%.

Акции McDonald's прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник.