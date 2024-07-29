Китайский разработчик технологий беспилотного вождения WeRide проведет IPO в США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский стартап WeRide Inc., занимающийся технологиями беспилотного вождения, сообщил, что подал заявку на проведение IPO в США.

Компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq. Данных о потенциальном объеме IPO или ценовом диапазоне размещения пока не приводится.

В документах WeRide, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, говорится, что стартап разрабатывает и тестирует технологии автономного вождения, а также производит транспортные средства, включая роботакси, мини-автобусы и фургоны.

Компания, созданная в 2017 году, в первом полугодии 2024 года зафиксировала чистый убыток в размере 881,7 млн юаней ($121,3 млн) по сравнению с 723,1 млн юаней за тот же период прошлого года. Ее выручка в январе-июне уменьшилась до 150,3 млн юаней с 182,9 млн годом ранее.

IPO WeRide может стать крупнейшим с момента размещения в Нью-Йорке акций китайского сервиса онлайн-заказа такси Didi Global Inc. в 2021 году. Didi успешно разместила акции на $4,4 млрд, однако под давлением китайских регуляторов была вынуждена провести делистинг с NYSE.

WeRide отметила в документах для SEC, что "может столкнуться с различными юридическими и операционными рисками, а также неопределенностью, в связи с тем, что операции компании сосредоточены преимущественно в Китае".