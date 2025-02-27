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Китайский регулятор ужесточил требования к листингу небольших компаний в США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) ужесточила требования к листингу небольших компаний на американских фондовых биржах после того, как многие из них стали инструментами ценового манипулирования, что привело к большим потерям для инвесторов, пишет Financial Times.

Количество одобренных регулятором заявок на первичное размещение акций в США заметно сократилось во втором полугодии прошлого года по сравнению с первой половиной. Близкие к CSRC источники заявили изданию, что в этом году она намерена установить "более жесткий контроль" за IPO в США китайских компаний с малой капитализацией и слабыми фундаментальными показателями.

Комиссия обеспокоена тем, действительно ли этим компаниям нужно привлекать средства. "Не только китайские регуляторы, но и другие участники рынка задаются вопросом, почему этим фирмам требуются офшорные листинги", - сказал один из источников FT.

В 2024 году рекордное количество китайских компаний вышло на биржу США - 61 по сравнению с 37 годом ранее. При этом число размещений на биржах Китая упало более чем на две трети, в том числе из-за ужесточения требований.

Однако сильные ценовые колебания акций компаний КНР, торгующихся на американском рынке, вызывают обеспокоенность.

В 2022 году котировки акции небольшой гонконгской брокерской фирмы Magic Empire Global взлетели в 60 раз по сравнению с ценой размещения, а потом потеряли 95% своей стоимости - все это произошло в течение первой недели после IPO. После этого биржа Nasdaq приостановила листинг нескольких небольших китайских компаний и предупредила инвесторов о рисках применения схемы "накачка и сброс".

Согласно опубликованному в январе исследованию Hindenburg Research, с 2022 года 128 китайских компаний сообщили о нерегулярной ценовой активности, не объясняемой корпоративными фундаментальными показателями, вскоре после проведения ими IPO в Нью-Йорке.

"Многие китайские компании, котирующиеся на бирже в США, слишком малы, чтобы быть включенными в портфель институциональных инвесторов, - отмечает главный исполнительный директор TH Capital Тянь Хоу. - Это делает такие акции легкой мишенью для манипуляций, поскольку не требуется больших затрат на то, чтобы поднимать и опускать цены".

CSRC Nasdaq Китай США Hindenburg Research Magic Empire Global
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