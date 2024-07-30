Рубль чуть подрос при открытии торгов, несмотря на снижение цен на нефть

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и несмотря на падение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7905 руб. (-0,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,62 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Сложная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке в целом не изменилась, при этом добавился еще один негативный для нее фактор: существенное смягчение требований о репатриации валютной выручки экспортерами, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам (продавать не менее 90% от этого объема). В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Мы не видим (в последние месяцы - ИФ) никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим (фактором - ИФ) для юаневой ликвидности", - сообщил Пьянов.

По его словам, кредитование в юанях "по-прежнему остается привилегией".

Нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составляет $79,48 за баррель, что на 0,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,41%, до $75,5 за баррель.

Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить ее уже на следующем заседании в сентябре.