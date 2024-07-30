Высокая ставка ЦБ притормозила отдельные проекты из портфеля ВЭБа

Глава госкорпорации Шувалов считает, что к этим проектам можно будет вернуться позднее

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Высокая ключевая ставка приостановила ряд проектов из портфеля "ВЭБ.РФ", госкорпорация понимает, что это временно, и рассчитывает вернуться к ним позднее, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Ключевая ставка после серии повышений в 2023 году на протяжении полугода находилась на уровне 16%, а 26 июля Банк России повысил ее еще на 2 п.п., до 18%, в целях постепенного возвращения инфляции к таргету.

Шувалов отметил, что необходимо поддержать финансовые власти и, в первую очередь, Центробанк "в сложной работе по стабилизации инфляции". "Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ, также участвовала в заседании совета - ИФ), мы к этой работе относимся с пониманием, хотя нам очень неприятно (ужесточение ДКП - ИФ). Поскольку из-за того, что такая высокая ключевая ставка, многие наши проекты, конечно же, приостановлены. Но мы понимаем, что это временная мера. И скорее рано, чем поздно, мы вернемся к тем проектам, которые вынужденно на какое-то время мы притормозили", - сказал председатель ВЭБа.

Шувалов подчеркнул, что прежде всего нужно поддерживать проекты, соответствующие критериям технологической таксономии.

"Мы подготовили новые 11 проектов по "Фабрике проектного финансирования". Возможности бюджета не безграничны. И мы здесь понимаем, что в первую очередь, наверное, нам следует поддержать проекты по вот этой формуле технологической таксономии. Действительно, мы видим проблемы с этим проектом. Сейчас из всех одобренных проектов ВЭБ ведет только шесть. И мы видим для себя здесь большую работу впереди", - сказал глава ВЭБа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание, обратила внимание на то, что механизм таксономии проектов технологического суверенитета работает уже год, но потенциал этого инструмента раскрыт далеко не полностью.

Шувалов также сообщил, что ВЭБ выступает за модернизацию законодательства о ГЧП.

"Предоставления капитала только через бюджетную систему недостаточно. Нужно включать механизмы "покупки в рассрочку" объектов инфраструктуры, когда коммерческий капитал подключается к реализации государственной политики. Без обсуждения этого вряд ли удастся реализовать всю экономическую повестку. В ВЭБе есть экспертный потенциал, чтобы вести реестр таких проектов", - отметил он.