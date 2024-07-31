Европейские рынки акций закрылись преимущественно в плюсе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном повысились по итогам торгов во вторник, трейдеры оценивали статданные и корпоративные отчеты в преддверии заседаний Федеральной резервной системы, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 не изменился и составил 514,08 пункта.

Германский индикатор DAX прибавил 0,49%, французский CAC 40 - 0,42%, итальянский FTSE MIB - 0,79%, испанский IBEX 35 - 0,76%. Британский FTSE 100 потерял 0,22%.

Предварительные данные статистического управления Европейского союза, опубликованные во вторник, показали более быстрый, чем ожидалось, рост ВВП еврозоны во втором квартале.

Объем ВВП увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение показателей на 0,2% и 0,5% соответственно.

Экономика Германии в минувшем квартале неожиданно снизилась на 0,1% в поквартальном выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,1%.

Темпы повышения ВВП Франции и Испании в апреле-июне составили 0,3% и 0,8% соответственно, превысив ожидания рынка, рост ВВП Италии (+0,2%) совпал с прогнозом.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,5% месяцем ранее, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5%. В июне в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном.

Акции британского банка Standard Chartered, анонсировавшего программу обратного выкупа акций на $1,5 млрд, подскочили в цене на 5,9%. Доналоговая прибыль Standard Chartered в минувшем квартале увеличилась на 7%, до $1,6 млрд, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на уровне предыдущего года.

Рыночная стоимость итальянского Intesa Sanpaolo повысилась на 3,5%. Чистая прибыль банка в первом полугодии увеличилась на 12,9% и составила 4,77 млрд евро.

Котировки бумаг Leonardo поднялись на 1,8%. Итальянская оборонная компания отчиталась о росте выручки в январе-июне на 10,9%, до 8 млрд евро, поступивших заказов - на 15,6%, до 10,3 млрд евро. Общий портфель заказов превысил 43 млрд евро и обновил рекорд.

Капитализация BHP Group, объявившей о покупке канадской Filo Corp. совместно с Lundin Mining Corp., опустилась на 1,5% в Лондоне. BHP и Lundin создадут СП в равных долях, в которое войдет основной актив Filo - проект разработки медного месторождения Filo del Sol, а также медный проект Josemaria, принадлежащий Lundin. Общие расходы BHP на эти две сделки составят порядка $2,1 млрд.

Акции BP Plc подешевели на 0,3%. Британская нефтегазовая компания зафиксировала чистый убыток во втором квартале, а рост скорректированной прибыли и дивидендов недостаточно воодушевил инвесторов.

Стоимость акций британской Diageo упала на 5,1%. Крупнейший в мире производитель алкоголя зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки по итогам фингода, завершившегося 30 июня.

Бумаги французского производителя алкоголя Pernod Ricard потеряли в цене 2%, итальянского Davide Campari-Milano - 2,8%.