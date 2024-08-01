Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $81 за баррель) благодаря сигналам Федрезерва США о вероятном смягчении монетарной политики в сентябре; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+2,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2956,7 пункта (+0,5%), индекс РТС – 1081,68 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 86,1091 руб. (-22,09 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,5%), ОК "Русал" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), Solidcore (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "МТС" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и 0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%).

Рост ВВП РФ в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года. За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,7%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться вблизи отметки 2950 пунктов.

"Вполне допускаем попытки роста на фоне появления новых позитивных факторов, к которым можно отнести рост мировых цен на сырье и позитивные данные по инфляции в России. Эти факторы не смогут привести к развороту рынка, но могут выступить в качестве поддержки. К тому же по итогам августа российский рынок обычно показывает положительную динамику", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", нефтяные котировки выросли на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и статистики о сокращении запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд.

"Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса МосБиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций", - полагают эксперты "Цифра Брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-2,6% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

"Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%, отмечает Market Watch.

Зарубежные фондовые индексы

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,5%).

Японский индекс Nikkei 225 снизился на фоне продолжающегося укрепления иены, что оказывает давление на акции экспортеров. Курс доллара к иене опустился ниже отметки 150 иен вслед за ужесточением политики Банка Японии.

В среду японский ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1%, а также заявил о планах сокращения ежемесячных объемов выкупа облигаций.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле снизился до 49,8 пункта с июньских 51,8 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI опустился ниже этой отметки впервые с октября прошлого года на фоне сокращения объема новых заказов в условиях ослабления спроса.

Рост ВВП Гонконга во II квартале ускорился до 3,3% в годовом выражении с 2,8% в I квартале, говорится в отчете статистического ведомства, представившего предварительные данные. Эксперты в среднем ожидали повышения ВВП на 2,7%.

Экономика Гонконга в апреле-июне увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда ее рост составил 2,5%.

Объем экспорта Южной Кореи в июле вырос на 13,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $57,4 млрд, говорится в официальном отчете министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Повышение экспорта ускорилось по сравнению с 5,1% в июне. Объем южнокорейского импорта вырос в прошлом месяце на 10,5% после снижения на 7,5% в июне.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют восходящий импульс предыдущего дня на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и статданных Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,34 за баррель (+0,6% и +3,6% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $78,46 за баррель (+0,7% и +4,3% в среду).

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Рынок вполне оправданно опасается, что убийство Хании приведет к прямой войне Ирана с Израилем, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Это поставит под угрозу поставки нефти из Ирана и всю соответствующую инфраструктуру".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,29 млн баррелей.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.