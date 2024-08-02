Совкомбанк во II квартале нарастил активы по РСБУ на 5,1%, кредитный портфель - на 6,5%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк во втором квартале 2024 года увеличил активы по РСБУ на 5,1% - до 3,55 трлн рублей с 3,378 трлн рублей по итогам первого квартала, следует из отчетности кредитной организации.

Кредитный портфель банка после вычета резервов на 30 июня 2024 года достиг 2,814 трлн рублей, увеличившись с начала года на 16,3%, во II квартале - на 6,5%.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Совкомбанка в I полугодии 2024 года по РСБУ сократилась в 2,1 раза - до 27,84 млрд рублей по сравнению с 58,56 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года.

Во II квартале чистая прибыль банка составила 16,4 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше прибыли за II квартал 2023 года (26,96 млрд рублей).

Расходы банка на резервы в январе-июне 2024 года выросли в 1,8 раза - до 17,5 млрд рублей. Во II квартале расходы на резервы составили 10,0 млрд рублей против их восстановления за аналогичный период 2023 года на 1,3 млрд рублей.

Чистые процентные доходы в I полугодии текущего года почти не изменились и составили 59,9 млрд рублей. Этот показатель во II квартале 2024 года сократился на 1,3% - до 29,4 млрд рублей.

Чистые процентные доходы после резервов в январе-июне 2024 года сократились на 16,3% - до 42,4 млрд рублей. Во втором квартале чистые процентные доходы после резервов сократились в 1,6 раза - до 19,4 млрд рублей.

Средства клиентов на 30 июня 2024 года достигли 2,750 трлн рублей, увеличившись с начала года на 8,2%, во II квартале - на 5,9%.

Собственные средства банка в I полугодии текущего года выросли на 6,2% - до 398,8 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель увеличился на 3,9%.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".