"Роскосмос" потерял 180 млрд руб. из-за разрыва контрактов с западными странами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Потери "Роскосмоса" из-за отказа западных стран от заключенных контрактов оцениваются в 180 млрд рублей, вернуть досанкционный объем экспорта планируется за счет сотрудничества со странами Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"Отказ недружественных государств от контрактов обошелся "Роскосмосу" в 180 млрд рублей", - сказал Ельчанинов.

По его словам, после начала СВО на Украине и разрыва контрактов с западными странами "Роскосмос" переориентировался на новые международные направления, включая страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

"Что касается возвращения досанкционного объема экспорта. Мы ставим перед собой такую задачу. Но это игра вдолгую, как и на всех новых рынках с большой конкуренцией. Зато если мы на них правильно зайдем, перспективы самые хорошие", - сообщил он.

Ельчанинов отметил, что в госкорпорации в настоящий момент идет процесс постепенного выхода из финансового кризиса.

"Плановый убыток отрасли в 2022 году прогнозировался на уровне не менее 50 миллиардов рублей. Мы вышли на цифру 17 с небольшим миллиардов. Такая же системная работа была продолжена в 2023 году: мы сократили плановый убыток с 45 млрд до 13,9 млрд рублей", - сказал он.

Ельчанинов сообщил, что в 2024 году гендиректором "Роскосмоса" была поставлена задача "максимально подвести отрасль к безубыточности".

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 09:00 на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.