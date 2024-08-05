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Доля акций Совкомбанка в свободном обращении выросла до 10,1% с 5%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доля акций Совкомбанка, находящихся в свободном обращении, выросла до 10,1% с 5%, следует из материалов кредитной организации.

Суверенным фондам РФ, стран Ближнего Востока и Азии принадлежит 6,7% капитала Совкомбанка.

МКАО "Совко Капитал Партнерс" и аффилированным лицам (владельцы свыше 5% акций, топ-менеджмент) принадлежит 82,8% капитала банка.

Кредитная организация раскрыла структуру акционеров по данным на 24 июля 2024 года.

В июле "Совко капитал партнерс" и часть ключевых менеджеров сократили свои доли владения акциями Совкомбанка для увеличения объема free float акций.

Ранее сообщалось, что "Совко капитал партнерс" владеет 85% акций Совкомбанка.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк
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