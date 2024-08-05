Дубайская Sidara отказалась от покупки шотландской энергокомпании Wood Group

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дубайская Sidara (бывшая Dar Group) отказалась от покупки шотландского поставщика услуг в сфере энергетики John Wood Group, сославшись на возросшие геополитические риски и неопределенность на финансовых рынках.

Sidara впервые обратилась к Wood Group в апреле, предложив компании 205 пенсов за акцию. Эта заявка, как и две последующие, была отклонена Wood Group. В рамках последнего, уже четвертого предложения, направленного в конце мая, Sidara оценивала компанию в 230 пенсов за акцию, или 1,59 млрд фунтов стерлингов ($2,04 млрд) в целом.

Тогда Sidara отмечала, что совет директоров Wood Group так и не вступил с ней в переговоры, и без взаимодействия с ним она не видит перспектив у сделки.

2 августа, в соответствии с британским законодательством, была последним днем, когда Sidara могла сделать официальное предложение о покупке Wood Group, однако она этого не сделала.

Wood Group заявила в понедельник, что уверена в собственной стратегии и перспективах бизнеса, подтвердив прогнозы на текущий и следующий годы.

Компания по-прежнему рассчитывает увеличить скорректированную EBITDA в этом году на 8-9% и ожидает, что в следующем году темпы роста этого показателя будут выше среднесрочного целевого уровня.

Акции Wood Group подешевели на 38% на торгах в Лондоне в понедельник. С начала 2024 года бумаги компании подешевели на 29%.