Sidara предложила John Wood Group купить ее за $2 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Шотландский поставщик услуг в сфере энергетики John Wood Group получил уже четвертое предложение о покупке от дубайской Sidara (бывшая Dar Group).

Новое предложение, которое в Sidara называют последним, оценивает Wood Group в 1,59 млрд фунтов стерлингов ($2,03 млрд). Sidara предлагает 2,3 фунта за акцию Wood Group, что на 52% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 29 апреля - последний день до того, как дубайская компания сделала первое предложение о покупке.

Предыдущее предложение Sidara, которое было подано на прошлой неделе, оценивало Wood Group в 2,2 фунта за акцию. Шотландская компания отклонила его.

29 мая John Wood Group заявила, что ее совет директоров вместе с финансовыми консультантами изучает финальное предложение Sidara: "Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время"

В сообщении Sidara отмечается, что совет директоров Wood Group так и не вступил с ней в переговоры. У компании есть время до 5 июня для подачи официального предложения о покупке Wood Group, однако в Sidara считают, что без взаимодействия с советом директоров шотландской компании перспектив у этой сделки нет.