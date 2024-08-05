Число физлиц с брокерскими счетами на МосБирже в июле выросло на 396 тыс.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в июле 2024 года увеличилось до 32,8 млн с 32,4 млн по итогам июня, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 58,7 млн с 57,7 млн в июне.

Сделки на МосБирже в июле заключили более 4 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67%, в объеме торгов облигациями - 34%, на спот-рынке валюты - 9%, на срочном рынке - 67%.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке МосБиржи в июле стал максимальным в 2024 году и составил 132,7 млрд рублей. Объем инвестиций в акции составил 16,3 млрд рублей, облигации - 63,7 млрд рублей, биржевые фонды - 52,6 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 млн, оборот - 242,2 млрд рублей. В структуре оборота 74% приходится на сделки с акциями, 8% - с облигациями и 18% - с паями фондов.

В июле самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (15%), "Газпрома" (13%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции "Норникеля" (5%), депозитарные расписки Ozon (4%) и акции ТБанка (его материнской структуры - "ТКС Холдинг") (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM (45%, 18% и 14% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (4%); в инструменты денежного рынка AMNR (2%); в российские акции AKME и SBMX (по 2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2%); фонд инвестиций в золото GOLD (2%).

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12%, ее основными участниками были частные инвесторы с долей 85%.