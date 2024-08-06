"Т-Инвестиции" сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рубли

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Т-Инвестиции" планируют провести 9 августа автоматическую конвертацию гонконгских долларов, японских иен и британских фунтов на счетах клиентов в рубли.

"В связи с тем, что "Мосбиржа" приостановила расчеты и торги гонконгскими долларами (HKD), японскими иенами (JPY) и фунтами стерлингов Соединенного королевства (GBP), средства в этих валютах на брокерских счетах будут автоматически конвертированы в рубли 9 августа", - сообщили "Т-Инвестиции" в Telegram-канале.

Конвертация пройдет по официальному курсу ЦБ на 9 августа 2024 года, уточнил брокер. С сегодняшнего дня возможность пополнения брокерских счетов в указанных валютах ограничена.

"Если вы хотите избежать конвертации, средства необходимо вывести на банковский счет до 9 августа. Брокерская комиссия за указанные сделки взиматься не будет. После 9 августа на период проведения конвертации возможность вывода этих валют на банковский счет будет ограничена", - предупредил брокер.