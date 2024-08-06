ГК "Самолет" разместила бонды на 20 млрд рублей с плавающей ставкой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Как сообщалось в пресс-релизе эмитента, книга заявок была переподписана в 2 раза, в размещении приняли участие крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании, также сделка вызвала повышенный интерес со стороны частных инвесторов.

Премия к ключевой ставке ЦБ была снижена на 25 б.п. по сравнению с маркетируемым ориентиром и зафиксирована в размере 2,75% годовых, объем займа увеличен с 10 млрд до 20 млрд рублей.

"Наша компания хорошо известна российскому инвестору - помимо IPO в 2020 году на нашем счету более 10 успешных выпусков облигаций. Новое размещение является логичным и закономерным шагом в рамках реализации нашей стратегии роста и укрепления публичного профиля на рынках капитала. Данная сделка стала для нас в какой-то степени дебютом, поскольку мы впервые разместили облигации с плавающей ставкой, что вызвало повышенный интерес как со стороны институциональных, так и частных инвесторов", - прокомментировала сделку финансовый директор группы "Самолет" Анна Акиньшина.

Она добавила, что спрос превысил индикативное предложение в два раза, что позволило компании снизить ставку купона и увеличить объем размещения. "При этом мы видим значительный неудовлетворённый спрос со стороны частных инвесторов – данное размещение в связи с особенностями законодательства было доступно только для квалифицированных инвесторов, поэтому не исключаем возвращение на рынок долгового капитала уже в обозримой перспективе без ограничений по типу инвестора", - заключила Акиньшина.

Организаторами выступили банк "Синара" и Газпромбанк.

Как сообщалось ранее, 9 августа эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 5 млрд рублей с фиксированными купонами. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20,50% годовых. Заем будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 95,78 млрд руб. и выпуск классических бондов на 1,5 млрд руб.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.