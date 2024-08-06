Рубль вечером растерял рост и завершил торги легким снижением в паре с китайским юанем

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань отыграл потери первой половины дня и перешел к небольшому повышению на Московской бирже вечером во вторник, его курс составил 11,85 руб. в 19:00 по Москве, что всего на 0,55 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль развернулся вниз и слегка понизился, несмотря на рост цен на нефть.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 августа на 21,75 копейки, до 85,1646 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,44 копейки, до 93,0265 руб./EUR1.

ЦБ РФ опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций (при условии, что на одного участника приходится не более 75% от общего объема сделок) в течение дня до 15:30.

Кроме того, ЦБ уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

Указание вступит в силу со дня его опубликования. С этого момента будет признан утратившим силу действующий сейчас нормативный акт ЦБ о порядке установления и опубликования официальных курсов.

"На российском валютном рынке во вторник сохраняется относительное равновесие. Биржевой юань тяготеет к 11,8 руб., доллар, исходя из динамики фьючерсных контрактов, курсирует у 86. Курс рубля накануне поддержала новость о росте валютных интервенций в августе, объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила вырос более чем в два раза - с 3 до 7,3 млрд руб. в день. Жесткий курс денежно-кредитной политики также априори играет в пользу нацвалюты. Восстановление импорта при этом, судя по всему, происходит медленно и неравномерно, что транслируется в слабый спрос на инвалюту со стороны импортеров. Тем не менее, импорт так или иначе продолжит восстанавливаться, а с ним - и спрос на иностранные деньги. К концу августа юань может пробить вверх отметку 12 руб., а доллар - подойти к 90 руб. Краткосрочно же ожидаем 11,75-11,95 руб. по юаню и 84-87 руб. - по доллару", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть

Цены на нефть вернулись к росту вечером по вторник.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысились на 0,79%, до $76,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,92%, до $73,6 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Поддержку нефти оказывает растущая напряженность на Ближнем Востоке. В частности, инвесторы оценивают возможную реакцию Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Между тем негативным фактором для нефтяного рынка остаются опасения сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статданных.

Банк России во вторник, 6 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 330 млрд рублей (при лимите 5 трлн 330 млрд рублей и спросе 5 трлн 504,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 июля, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470 млрд рублей (при лимите 4 трлн 470 млрд рублей и спросе 4 трлн 935,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,85% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 августа уменьшилась на 5 базисных пунктов - до 17,17% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно понедельника на 4 базисных пункта, до 16,37% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев увеличилась также на 1 базисный пункт и во вторник составила 16,47% годовых.