Мосбиржа введет маркировку "зеленых" облигаций до конца года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" начнет маркировать облигации сектора устойчивого развития до конца 2024 года, дополнив тикер таких бумаг буквой "S". Об этом сообщила старший управляющий директор биржи Елена Курицына.

"Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - сказала Курицына журналистам во вторник.

О планах биржи промаркировать "зеленые" облигации стало известно в начале июля. Мосбиржа думает над выбором между буквами "E" (environment) и "S" (sustainability) для маркировки таких бумаг, говорила тогда Курицына "Интерфаксу".

Сейчас в секторе устойчивого развития Мосбиржи обращаются 34 выпуска облигаций 16 эмитентов объемом 397,6 млрд рублей.