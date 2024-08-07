Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,7% в начале торгов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду возобновил коррекционный рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако сдерживающим фактором для "быков" выступает слабая нефть (Brent торгуется ниже $76,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6-0,7%, в лидерах роста выступили акции МКПАО "ВК" (+3,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2847,94 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1053,95 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,5%.

Курс доллара США, установленный Банком России с 7 августа, составляет 85,1646 рубля (+21,75 копейки).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+3,3%), "АЛРОСА" (+1,5%), "НЛМК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "МТС" (+1%), "ММК" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов.

"Вполне допускаем, что сегодня можем увидеть новые попытки роста. Несмотря на это, индекс МосБиржи, скорее всего, останется вблизи текущих отметок", - считает он.

Многие бумаги незаслуженно сильно упали в понедельник. Акции Сбербанка показали сильнейшее падение с начала декабря, после чего во вторник отскочили вверх. "Взгляд на бумаги Сбера по-прежнему позитивный. Надеемся, что локальная фаза снижения закончилась. Говорить о начале роста акций Сбербанка преждевременно, учитывая ситуацию на рынке, но рассчитываем на возвращение спроса со стороны инвесторов. В качестве позитивного момента можно отметить ожидаемую публикацию в пятницу отчетности за 7 месяцев", - отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что российский рынок акций накануне стабилизировался после всплеска волатильности. Представители ФРС США продолжают дискуссию на тему возможной рецессии в стране. Именно эта новость послужила катализатором для падения мировых рынков в начале недели. Глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРС готова принять необходимые меры для смягчения любых негативных последствий для американской экономики, несмотря на то, что он лично не считает текущую ситуацию рецессией.

Brent торгуется у $76 за баррель. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью. По мнению руководства Saudi Aramco, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты остается сильным, несмотря на незначительное замедление роста китайской экономики во II квартале. В компании ожидают повышения спроса на нефть во второй половине текущего года.

На фоне сложностей с работой YouTube в России, приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России. Представители "ВК" отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Это говорит о значительном росте популярности платформы среди пользователей и возможном изменении предпочтений в потреблении видео-контента, что положительно скажется на бизнесе "ВК", полагают аналитики.

Тем временем, поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первое полугодие 2024 года увеличились на 40,5% и достигли 9,26 млрд кубометров. В июле наблюдался особенно заметный рост объемов экспорта. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд кубометров, что на 29% больше, чем в июне. "Газпром" выступает основным бенефициаром от увеличения поставок по "Турецкому потоку", отметили эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,8-1%, отчасти отыграв падение, произошедшее в понедельник из-за сокращения спроса на рисковые активы (Dow Jones и S&P 500 рухнули в понедельник максимальными темпами с сентября 2022 года).

Во вторник участники рынка оценивали статданные, заявления представителей Федрезерва и новую порцию корпоративных отчетностей.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Инвесторы теперь прогнозируют снижение ставки Федрезерва на 105 базисных пунктов до конца года по сравнению со 150 б.п., ожидавшимися в понедельник.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Трейдеры оценивают китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды о том, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой.

Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны, отмечает Trading Economics.

"Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне. Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в июлее сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем июле 2023 года ($80,22 млрд). Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены консолидируются, попытки коррекции вверх пока не находят широкой поддержки покупателей. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1% до $76,41 за баррель (+0,2% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на 0,1% до $73,14 за баррель (+0,4% во вторник).

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тысяч баррелей.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году с $86,4 до $84,44 за баррель. Также ведомство чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году - с 102,91 млн баррелей в сутки (б/с) до 102,94 млн б/с, а прогноз на 2025 год понижен на 130 тыс. б/с (до 104,55 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Большая часть сокращения нашего прогноза потребления нефти приходится на Китай, где, как мы ожидаем, замедление экономического роста продолжит сокращать потребление дизельного топлива", - говорится в отчете.