"КАМАЗ" за 7 месяцев увеличил выпуск грузовиков нового модельного ряда К5 в 1,5 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Выпуск тягачей КАМАЗ-54901 нового модельного ряда К5 в январе-июле 2024 года вырос в 1,5 раза до 3,2 тыс. штук, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "КАМАЗ".

"КАМАЗ" увеличивает объёмы производства автомобилей поколения К5. С января 2024 года выпущено почти 3,2 тыс. автомобилей КАМАЗ-54901. Также к этому дню на главном сборочном конвейере автомобильного завода собрано 18 единиц КАМАЗ-54902. Заказ на эту модель до конца года составляет более 2 тысяч единиц. Кроме того, собраны первые пять автомобилей КАМАЗ-65658, на этапе испытаний – тяжелый полноприводный самосвал КАМАЗ-65959", - сообщила компания в своем пресс-релизе.

В пресс-службе автопроизводителя "Интерфаксу" уточнили, что за 7 месяцев 2023 года было произведено чуть более 2,1 тыс. грузовиков К5. Таким образом, рост их выпуска в январе-июле текущего года составил 50%. "Учитывая дальнейший рост объёмов производства автомобилей К5, на автомобильном заводе "КАМАЗа" ведется масштабная модернизация – производительность участка сборки кабин должна увеличиться в три раза. Этой весной он был переименован в цех сборки кабин К5 и в ближайшие два года станет новым высокоэффективным производством", - отмечают в компании.

"КАМАЗ" также заявляет о росте качества автомобилей К5, ссылаясь на отсутствие рекламаций по автомобилям КАМАЗ-54901 с марта текущего года. Компания подчеркивает, что для обеспечения санкционной устойчивости их производства была проведена масштабная работа по поиску альтернативных поставщиков и локализации, в рамках которой только для тягача КАМАЗ-54901 пришлось заново освоить более 2 тыс. позиций.

"После разрыва соглашений с поставщиками компонентов из западных стран была проведена работа по поиску внутренних и внешних альтернативных производителей комплектующих изделий и поставщиков технологий, которые, как оказалось, не все были готовы к высоким требованиям по качеству современных автомобилей. Для решения возникших проблем конструкторами и технологами "КАМАЗа" проведены корректирующие мероприятия с поставщиками. По ряду компонентов пришлось искать партнёров из смежных отраслей, закупать новое оборудование и технологии, обеспечивать 100%-й входной контроль непосредственно на месте производства компонентов. В настоящий момент выпускаемые автомобили поколения К5 соответствуют ожиданиям потребителей", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" директора по продуктовой политике компании Рустема Гафарова.

Гендиректор группы Сергей Когогин отмечает, что автопроизводитель продолжает расширять линейку нового модельного ряда К5 для удовлетворения потребностей заказчиков из бизнеса. "Флагманский КАМАЗ-54901 присутствует в самом массовом сегменте – магистральных тягачей. В то же время, если речь идет о региональных перевозках, мы обязаны думать о том, что это "короткое плечо", также должна быть ниже себестоимость. В связи с этим предложили рынку новинку – автомобиль КАМАЗ-54902. У него более узкая кабина, менее мощный двигатель – это сделано в интересах клиента, чтобы снизить затраты на приобретение автомобиля и на последующую эксплуатацию. Также мы возвращаемся на рынок тяжелых самосвалов с новым модельным рядом", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" главу компании.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт"), продажи новых грузовиков в РФ за 7 месяцев 2024 года снизились на 4,7% до 70,544 тыс. шт.

Когогин в феврале текущего года говорил журналистам, что "КАМАЗ" ожидает в текущем году снижения грузового рынка в сегменте 14-40 тонн минимум на четверть, до 100-110 тыс. автомобилей. Примерно такую же оценку, согласно публикации "Коммерсанта", в компании сохраняют и сейчас. В пресс-службе "КАМАЗа" обращают внимание, что рынок в этом году снижается на высокой базе прошлого года, но его результат все равно должен быть одним из лучших за десятилетие. Впрочем, как пишет газета, в компании допускают и "более негативные сценарии из-за ставок и проблем на мировых биржах".