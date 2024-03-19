Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Резиденты РФ и их подконтрольные структуры смогут получить выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, учет которых ведется в зарубежной инфраструктуре, накопившиеся с весны 2022 года на счетах типа "С" иностранных номинальных держателей и платежных агентов, на свои рублевые счета.

Об этом сказано в указе, который президент Владимир Путин подписал 19 марта.

Документ ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам", №198) распространяется на выплаты по акциям/депозитарным распискам и облигациям российских эмитентов, ОФЗ, евробондам.

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