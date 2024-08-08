Автозавод "Урал" испытает на Сахалине опытную модель грузовика на водородном топливе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Автомобильный завод "Урал" представил опытный образец грузового автомобиля на водородных топливных элементах "Урал-Н2" на полигоне в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба автозавода.

"Как известно, в России серийного грузового водородного транспорта практически нет, соответственно, нет и заправочной инфраструктуры. Поэтому планируется передать экспериментальный образец водородного "Урала" для прохождения опытной эксплуатации на полигоне Южно-Сахалинска", - отметила руководитель этого проекта "Урала" Ольга Рябова, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что в процессе изучения будут проверены эксплуатационные характеристики водородного образца в реальных условиях, а также его энергоэффективность, стоимость владения.

Кроме того, на основе результатов университет Южно-Сахалинска планирует разработать методики эксплуатационных испытаний водородного транспорта, подготовки специалистов сферы сервисного обслуживания.

По данным пресс-службы, также руководство Южно-Сахалинска выразило намерение в будущем частично заменить автопарк жилищно-коммунального хозяйства региона на спецтехнику на базе водородных шасси "Урал-Н2".

Пресс-служба напоминает, что автозавод планирует начать серийное производство автомобилей, работающих на водородном топливе, к концу 2025 года.

Сахалин является пилотной площадкой для развития водородных технологий, на острове создан Восточный водородный кластер, полигон – часть этого проекта. Полигон станет местом отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и на транспорте, уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, автозавод "Урал" разрабатывает линейку электрогрузовиков, в том числе с водородным топливным элементом. В частности, осенью 2022 года был создан опытный образец первой модели из линейки – электрогрузовика с гибридной силовой установкой с колёсной формулой 4х2, следующий автомобиль – полностью электрический (без двигателя внутреннего сгорания), с запасом хода без подзарядки до 300 км. Третья модель в линейке – автомобиль с водородными топливными элементами.

Первая модель из линейки – мусоровоз с гибридной силовой установкой (на газовом топливе и электричестве) – была представлена в прошлом году на "Иннопроме-2023". В этом году на "Иннопром-2024" автозавод представил вторую модель – грузовую модульную электроплатформу с электродвигателем, работающим от двойного комплекта тяговых батарей, которые обеспечивают запас хода до 250 км. Электромобиль имеет колесную формулу 4х2, полную массу 19 тонн при грузоподъемности шасси до 10,5 тонны.

Автозавод "Урал" – крупный российский производитель грузовых автомобилей. В 2023 году завод собрал 14,27 тыс. автомобилей (рост к 2022 году на 45%), реализовал 14,03 тыс. машин (рост на 41%).