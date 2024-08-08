Рынок акций РФ днем сохраняет консолидацию у 2870п по индексу МосБиржи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent просела к $78 за баррель); индекс МосБиржи топчется близи 2870 пунктов.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2872,57 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1052,79 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составляет 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,2%), Solidcore (-0,9%), "ТКС Холдинг" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,5% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ММК" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (-0,6%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Сбербанк во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ демонстрирует боковое движение, поскольку повышенная волатильность пока не дает сформировать уверенный тренд. В течение дня рынок может поддерживать посыл многих инвесторов покупать подешевевшие активы, но надеяться на этот триггер как на основной точно не стоит.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, давление на мировые рынки акций продолжают оказывать опасения по поводу возможного экономического спада в США из-за жесткой монетарной политики Федрезерва, усилившиеся после того, как аналитики JPMorgan повысили вероятность наступления рецессии в стране к концу текущего года до 35% с 25% месяц назад.

На таком фоне нервозность на рынках остается повышенной, и попытки сформировать полноценный отскок после недавнего падения пока оказываются не очень результативными. Причем сдерживающим фактором также продолжают выступать не самые благоприятные отчетности крупных компаний, в том числе из технологического сектора, полагает аналитик.

Рынку акций РФ поддержку оказала хорошая квартальная отчетность Сбербанка, тогда как сдерживающими факторами выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и снижение нефти. Кроме того, давление на покупательский настрой инвесторов продолжают оказывать жесткая монетарная политика ЦБ РФ и повышенная геополитическая напряженность, отметил Додонов.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего "клина". Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на отметке 2900 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - полагает представитель "Финама".

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отскок от уровня поддержки 2800 пунктов по индексу МосБиржи может продолжиться.

"Становится очевидно, что покупатели эту поддержку так просто не отдадут. Однако рост геополитической напряженности продолжает оказывать давление на рынок, и волатильность, подобная вчерашней, может сохраниться и в ближайшие дни. При всем этом вчерашний отскок только подтверждает наши ожидания по торговле индекса в боковике в ближайшее время в диапазоне 2800-3000 пунктов, а в таком случае лучше обращать внимание на отдельные компании - интерес представляют отчетности по МСФО Сбербанка, "Юнипро", Fix Price и "ВК".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может попытаться закрыть нисходящий "гэп" понедельника, поднявшись к отметке 2900 пунктов. "Ждем догоняющего роста акций нефтегазовых компаний. Лучше рынка, по нашему мнению, сегодня могут быть также акции "Софтлайна", "Группы Астра", "Распадской", "ЭсЭфАй", ПАО "Южуралзолото" и "префы" "Мечела" ", - считает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи пытается выйти вверх из диапазона 2800-2870 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2900 пунктов и 2960 пунктов, которые могут быть достигнуты благодаря покупкам в отдельных эмитентах.

Сбербанк на данный момент подтверждает перспективу выплаты очередных рекордных дивидендов за текущий год. Акции Сбербанка после дивидендной отсечки остаются ниже 300 руб. и испытывают давление продаж по всему рынку, но, скорее всего, будут готовы расти при улучшении общих настроений и позитивных корпоративных сигналах, "вытягивая" вверх индекс МосБиржи, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE и CAC 40 подросли на 0,1-0,6%, DAX просел на 0,6%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,1-0,2%).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

На нефтяном рынке днем в четверг цены проседают после активного подъема днем ранее, подогретого данными о сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в четверг составила $78,02 за баррель (-0,4% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,04 за баррель (-0,2% и +2,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Поддержку рынку нефти также оказывали такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ожидали атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "СПБ биржи" (-2,5%), ПАО "Россети Юг" (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Софтлайн" (+6,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,7% и +8,1% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 27,23 млрд рублей (из них 5,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,1 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").