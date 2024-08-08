Сбербанк близок к финишу согласования плана по выделению заблокированных активов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжает согласовывать с регулятором план по выделению заблокированных активов, эта работа близка к финишу, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг.

"Мы направили официальное письмо в Центральный банк. Регулятор уже какое-то время его рассматривает, довольно внимательно и скрупулезно, задает нам вопросы. Мы соответственно их адресуем (профильным подразделениям - ИФ), и сейчас мы в целом, наверно, находимся уже ближе к финишу этой работы. До получения ответа от регулятора официального, его согласия с нашим предложением, полностью либо частично, мы дополнительных комментариев по нюансам этого выделения делать не можем", - сказал Скворцов.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Пока такое право действует до 31 декабря 2024 года, но оно может быть продлено до конца 2026 года.

Скворцов отметил, что для Сбербанка позитивно возможное продление сроков, позволяющих провести подобную реогранизацию. "В этой части у нас нет жестких дедлайнов, когда мы должны во что бы то ни стало успеть... Конечно, в наших планах максимально успеть сделать это в этом году", - заявил он.

Топ-менеджер подчеркнул, что прогнозы Сбербанка по рентабельности на 2024 год (свыше 23%) не учитывают эффекта от потенциального выделения заблокированных активов, это доходы от регулярного бизнеса.

Перевод замороженных активов в рамках 292-ФЗ является одной из опций работы с ними. "У нас есть другие стратегии, мы всегда имеем в виду не только эту, но другие", - напомнил Скворцов.