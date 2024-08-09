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Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.
Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг уверенным ростом благодаря статданным, показавшим, что рынок труда США сохраняет устойчивость.

Повышение S&P 500 по итогам торгов, составившее 2,3%, стало максимальным с ноября 2022 года.

Согласно отчету Минтруда США, обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 17 тыс., до 233 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тыс., по данным Trading Economics.

Статистика говорит о том, что число увольнений в Штатах остается низким, и рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание.

На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные на прошлой неделе, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков, отмечает The Wall Street Journal.

"Финансовые рынки вздохнули с облегчением после выхода данных о заявках в четверг, - говорит главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group Дэн Ай. - Июльский отчет о безработице поставил под сомнение устойчивость рынка труда, однако теперь мы видим, что столь существенного спада на рынке, как можно было подумать, нет".

В число лидеров роста среди компаний Dow Jones по итогам торгов вошли бумаги Intel Corp. (+7,9%), Amgen Inc. (+3,9%), Salesforce Inc. (+3,8%), Boeing Co. (+3,5%), а также Caterpillar Inc. (+3,2%).

Акции Eli Lilly and Co. подскочили в цене на 9,5%. Фармацевтическая компания зафиксировала более высокие, чем ожидалось, показатели во втором квартале благодаря повышению спроса на ее препараты от диабета и ожирения. Eli Lilly также улучшила прогнозы скорректированной прибыли и выручки на текущий год.

Стоимость бумаг Robinhood Markets, квартальная отчетность которой также превзошла прогнозы рынка, поднялась на 3,6%.

Цена акций производителя спортивной одежды Under Armour Inc. взлетела на 19,2%. Компания завершила первый квартал 2025 финансового года с чистым убытком, но повысила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Бумаги Beyond Meat Inc. подорожали на 24,6%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток во втором финкартале на 35,7%. Выручка компании снизилась на 8,8%, но превзошла прогноз.

Тем временем акции Warner Bros. Discovery Inc. подешевели на 9%. Медиакомпания во втором квартале зафиксировала чистый убыток в размере $10 млрд из-за списаний, связанных с вероятной потерей прав на трансляцию баскетбола.

Стоимость бумаг Bumble Inc. упала на 29%. Разработчик приложений для знакомств увеличил чистую прибыль во втором квартале более чем в 4 раза, однако показатель средней выручки в расчете на пользователя Bumble снизился, а прогноз выручки компании на третий квартал оказался хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 683,04 пункта (1,76%) и составил 39446,49 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 119,81 пункта (2,3%) - до 5319,31 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 464,22 пункта (2,87%) и составил 16660,02 пункта.

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