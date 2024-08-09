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СД "Диасофта" рекомендовал дивиденды за I финквартал в 45 руб. на акцию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 финансового года (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, I квартал финансового года соответствует II кварталу календарного) в размере 45 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 472,4 млн рублей.

Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на внеочередном собрании 11 сентября.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 22 сентября.

В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - говорил ранее гендиректор "Диасофта" Александр Глазков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал, за исключением III, приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

В текущем году "Диасофт" уже дважды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года и за IV квартал 2023 финансового года. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию и 28,6 руб. на акцию.

По данным "Диасофта", по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 года. EBITDA повысилась на 27% - до 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне - 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей - с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале текущего года и выплаты налога на сверхдоходы.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) на конец 2023 фингода составила 19,2 млрд рублей, что на 70% больше аналогичного показателя 2022 года.

Как сообщалось, в феврале "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация "Диасофта" составила 47,25 млрд рублей.

Компания является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний, в которых работают около 2,2 тыс. человек.

Диасофт
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