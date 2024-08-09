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Samsung отзывает 1,1 млн электроплит в США после пожаров с гибелью питомцев

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics отзывает 1,12 млн электрических плит в США после сообщений о 250 пожарах, в результате которых пострадали десятки людей и погибли домашние животные.

Кампания затрагивает электроплиты 30 моделей, выпущенных в период с 2013 года по 2024 год, сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США.

У этих плиток на передней панели есть ручки-выключатели, которые случайно могут включить люди или домашние животные. По данным американского регулятора, с 2013 года Samsung получила более 300 сообщений о непреднамеренной активации ручек людьми или их питомцами.

Электроплиты были произведены в Таиланде и продавались в таких крупных сетевых магазинах, как Best Buy, Costco, Home Depot и Lowe's, а также в интернете с мая 2013 года по август 2024 года по цене от $1250 до $3050.

Владельцы плит могут связаться с Samsung и получить бесплатный набор замков или крышек для установки на ручки-выключатели в целях безопасности, заявила компания. Samsung также сообщила, что улучшила функции безопасности на новых плитах с апреля этого года, чтобы исключить непреднамеренную активацию ручек.

Samsung
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