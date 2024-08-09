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Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,66%, на Аи-92 – на 2,77%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,66% до 73 433 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,77% до 56756 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

05.08.2024 06.08.2024 % к пр. д. 07.08.2024 % к пр. д. 08.08.2024 % к пр. д. 09.08.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 72955 72382 -0,79 72165 -0,3 72555 0,54 73433 1,21 0,66
Регуляр-92 55226 55149 -0,14 55165 0,03 55981 1,48 56756 1,38 2,77
ДТ-летнее 63203 62933 -0,43 63018 0,14 63224 0,33 63160 -0,1 -0,07
Мазут топочный 34745 32198 -7,33 32621 1,31 33538 2,81 33818 0,83 -2,67
Авиатопливо 82641 87182 5,49 87917 0,84 86973 -1,07 87886 1,05 6,35
СУГ 34828 35081 0,73 35361 0,8 35311 -0,14 35633 0,91 2,31

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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