Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,66%, на Аи-92 – на 2,77%
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,66% до 73 433 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,77% до 56756 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|05.08.2024
|06.08.2024
|% к пр. д.
|07.08.2024
|% к пр. д.
|08.08.2024
|% к пр. д.
|09.08.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|72955
|72382
|-0,79
|72165
|-0,3
|72555
|0,54
|73433
|1,21
|0,66
|Регуляр-92
|55226
|55149
|-0,14
|55165
|0,03
|55981
|1,48
|56756
|1,38
|2,77
|ДТ-летнее
|63203
|62933
|-0,43
|63018
|0,14
|63224
|0,33
|63160
|-0,1
|-0,07
|Мазут топочный
|34745
|32198
|-7,33
|32621
|1,31
|33538
|2,81
|33818
|0,83
|-2,67
|Авиатопливо
|82641
|87182
|5,49
|87917
|0,84
|86973
|-1,07
|87886
|1,05
|6,35
|СУГ
|34828
|35081
|0,73
|35361
|0,8
|35311
|-0,14
|35633
|0,91
|2,31
Цены приведены по национальному индексу