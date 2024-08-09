Банк России отметил поддержку рынка акций банками и розничными инвесторами в июле

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) и розничные инвесторы оказали основную поддержку российскому рынку акций в июле, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июле на рынке сохранялась отрицательная динамика, наблюдающаяся с мая 2024 года, напоминает ЦБ. Снижение основных индексов происходило из-за сохраняющегося устойчивого инфляционного давления и корректировки рыночных ожиданий относительно жесткости денежно-кредитной политики. В целом за месяц индекс МосБиржи упал на 6,7%.

Крупнейшими нетто-покупателями на рынке в июле стали СЗКО, которые приобрели акций на 20,2 млрд руб. (в июне - 12,5 млрд руб.). Значительный спрос предъявляли и физлица - на 14,2 млрд руб. (в июне - 4,2 млрд руб.), а также не относящиеся к СЗКО кредитные организации, которые перешли к нетто-покупкам на 8,8 млрд руб. после нетто-продаж в июне на 41,4 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов акциями по итогам месяца вырос на 1,7%, до 108,9 млрд руб. (в июне - 107,1 млрд руб.). При этом после заседания ЦБ 26 июля, на котором регулятор повысил ключевую ставку с 16% до 18%, среднедневной показатель увеличился на 14% по сравнению с периодом до ужесточения денежно-кредитной политики, отмечается в обзоре.

Доля физлиц в общем объеме сделок после изменения ключевой ставки, напротив, снизилась на 4,6 п.п. относительно данных с начала месяца. По итогам июля доля физлиц составила 74,4%, что на 1,8 п.п. выше показателя июня (72,6%).