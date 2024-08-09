"Почта России" нарастила убыток за I полугодие по РСБУ до 8,6 млрд руб. с 6,6 млрд руб. годом ранее

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" по итогам I полугодия 2024 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 8,58 млрд рублей против 6,6 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.

В пресс-релизе компании убыток объясняется отрицательным влиянием курсовых разниц: 1,5 млрд рублей против положительного эффекта в первой половине 2023 года в 5 млрд рублей.

Выручка "Почты России" составила 106,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 3%.

В частности, доходы от услуг почтовой связи выросли на 5% до 77 млрд рублей за счет развития сотрудничества с коммерческими отправителями.

"На финансовых показателях положительно отразилась интеграция с ключевыми площадками электронной коммерции, а также сотрудничество с e-comm игроками и крупным ритейлом в области логистики", - добавили в "Почте России".

Выручка от торговой деятельности составила 12,46 млрд рублей, сократившись год к году на 12%. Выручка от денежного посредничества составила 4,66 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года логистический оператор возобновил сотрудничество с 17 государствами; компания обеспечивает почтовое сообщение со 145 странами мира.