Банк "Зенит" в I полугодии получил 828 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в январе-июне 2024 года получил 828,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 139,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчетности кредитной организации.

"Зенит" за январь-июнь получил доход в размере 83,7 млн рублей от восстановления (уменьшения) резервов. Годом ранее банк понес расходы в размере 1,6 млрд рублей на досоздание резервов. Чистые процентные доходы "Зенита" до формирования резервов снизились на 7,2%, до 4,16 млрд рублей. При этом после резервирования средств процентная маржа возросла на 44,8%, до 4,25 млрд рублей.

Активы банка за январь-июнь увеличились на 2,3% до 313,4 млрд рублей.

Кредитный портфель банка после вычета резервов (чистая ссудная задолженность) вырос на 4,3% до 222,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 2% до 218 млрд рублей. Собственные средства сократились на 4,9% до 18,1 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам первого квартала 2024 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".